Turistas são assaltados no Rio Vermelho: 'Cidade linda, mas segurança zero'

Um casal de turistas foi assaltado por três homens nas proximidades do Largo de Santana, conhecido como Largo da Dinha, no Rio Vermelho, por volta da 1h desta sexta-feira (1º).



Através de vídeos, o turista se identifica como natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. "Acabei de ser assaltado no Rio Vermelho, região turística", diz. Ao fundo, a pessoa que grava complementa: "A cidade é linda, mas a segurança é zero".



Em outra gravação, a turista assaltada é mostrada chorando. "Levaram as minhas coisas, meus documentos, meu celular, meus cartões, eu cheguei hoje na cidade e é isso. É uma angústia sobre esse retorno para casa, sem documento, sem conseguir me comunicar com a minha família", relata.