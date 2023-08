Homens em bicicletas e crianças assaltam grupo de mulheres no Rio Vermelho; veja vídeo

Três homens em bicicletas foram gravados assaltando um grupo de mulheres na região da Rua do Meio, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite de domingo (29).



Conforme mostram vídeo gravado por câmeras de segurança, as bicicletas passam na frente das vítimas e se posicionam de forma a encurralar as mulheres. Atrás delas, duas crianças que adentram a rua ajudam na emboscada.



Os três, então, descem dos veículos de duas rodas e se aproximam das vítimas. Enquanto umas tentam correr, outras tentam puxar bolsas e outros pertences dos assaltantes. Toda a situação acontece em cerca de 45 segundos.