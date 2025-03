CELEBRAÇÃO

TV Bahia celebra 40 anos de história com lançamento de novas marcas

Evento comemorativo acontece nesta quinta-feira (27)

Para comemorar as quatro décadas de história, a TV Bahia lançou novas marcas do grupo em evento especial nesta quinta-feira (27), na sede da emissora, situada na Federação, em Salvador. A programação reuniu nomes que fazem parte da trajetória da líder em audiência no estado. >

Há 25 anos na empresa, a repórter Adriana Oliveira celebra com alegria os 40 anos da emissora. “É um momento especial porque a gente reafirma o compromisso com o público em levar as notícias e as histórias que mais importam”, disse a jornalista, que também ressalta a importância da nova identidade visual das 11 logomarcas do grupo. “Acho que fortalece a relação com o mercado, fortalece a relação com o público e internamente também com todas as suas mídias”, reforçou. >