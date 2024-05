ESTUDOS EM CULTURA

Ufba lança Cátedra Gilberto Gil com aula-show de pianista da Usp; veja como assistir

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) lança nesta sexta-feira (10) a Cátedra Gilberto Gil de Estudos da Cultura com uma cerimônia em solenidade no salão nobre da reitoria às 17h.

Além da participação do homenageado, que fará uma saudação e discurso após o anúncio da cátedra, uma aula-show com José Miguel Wisnik, pianista, compositor e professor aposentado da Universidade de São Paulo (Usp), completa o espetáculo.

O reitor Paulo Miguez será o anfitrião do evento, que contará também com apresentações musicais de grupos da Ufba. A cerimônia terá transmissão em tempo real no canal do youtube da TV Ufba.