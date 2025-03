SALVADOR

Último morto durante operação em Fazenda Coutos é identificado pelo DPT

Até o momento, 11 dos 12 mortos tiveram os corpos liberados pelo DPT

As mortes ocorreram durante uma intervenção da Polícia Militar na localidade, com agentes da Rondesp. Nos dias anteriores, a região registrou confrontos entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho, que tentavam tomar o controle do tráfico na localidade. Com a chegada da polícia, houve resistência e o tiroteio resultou nas 12 mortes. >