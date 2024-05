Unidades de saúde de Salvador distribuem repelentes às gestantes

Para proteger as gestantes das arboviroses – dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Salvador realiza a distribuição de repelentes nas farmácias das Unidades de Saúde da Família. Para ter acesso ao produto, é necessário ter o acompanhamento de uma unidade de saúde da rede municipal. Desde a primeira consulta, a paciente já pode sair com o repelente.

“O médico do posto faz o primeiro atendimento da paciente gestante, e desde o momento em que ela entra na unidade, durante o acolhimento, o profissional prescreve o repelente e entrega a ela um cartão para a retirada do produto nos meses seguintes. Com esse cartão, ela não precisa renovar a receita. Todos os meses ela pode pegar a quantidade indicada, e o cartão serve de incentivo para isso”, explica Renata Barbosa, médica de Saúde da Família e técnica de referência da Rede Cegonha do Município.