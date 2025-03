PRÉ-VESTIBULAR

Universidade Para Todos 2025: mais de 20 mil vagas são ofertadas na Bahia

Inscrições abrem na próxima terça-feira (18)

Y Yan Inácio

Publicado em 17 de março de 2025 às 18:30

Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT) Crédito: Danilo Oliveira/Ascom Uneb

As inscrições para as 20.110 vagas no Programa Universidade Para Todos (UPT), que oferece cursos pré-vestibular para estudantes da rede pública, começam nesta terça-feira (18) e vão até 27 de março. As vagas serão ofertadas em 218 municípios da Bahia e o cadastro pode ser feito através do site da iniciativa.>

Os alunos interessados em concorrer às vagas no UPT devem selecionar, no ato da inscrição, o município, turno e modalidade de oferta de aulas de seu interesse.>

A seleção dos candidatos será por sorteio eletrônico pelo sistema da Secretaria da Educação (SEC) e ocorrerá no próximo dia 28 de março, às 9h, na sala 136, 1º andar da SEC, sob a coordenação do UPT. Os candidatos selecionados que atenderem aos requisitos dispostos no edital do programa começam as aulas no dia 14 de abril.>

Neste ano, o UPT terá 700 vagas a mais em relação ao ano passado e contará com a parceria inédita com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que se junta às demais instituições parceiras: Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).. Para conferir os resultados, os candidatos devem acessar o site da plataforma no próximo dia 9 de abril.>