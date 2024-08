MUNDO PET

Vacinação gratuita contra a raiva acontece no sábado (3) em Salvador

A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva Animal e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ), Danielle Dantas, ressalta que a estratégia no final de semana garante mais uma oportunidade de os tutores vacinarem o animal de estimação. “Distribuímos as equipes em locais acessíveis para que cada tutor possa, dentro da sua rotina, levar seu cão ou gato para tomar o imunizante. Entendemos que ao longo da semana muitos papais e mamães de pet não conseguem dedicar esse tempo para os cuidados com a saúde animal, por isso, essa ampliação nos sábados e domingos”, destacou.