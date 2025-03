TEMPO

Vai dar praia? Veja a previsão do tempo para o final de semana em Salvador

A sexta-feira (28) chegou, e a notícia é boa para quem planeja ir para a praia neste final de semana. O sol vai prevalecer em Salvador. No sábado (29), não há previsão de chuva. Para o domingo (30), há previsão, mas ela será fraca ao longo do dia. >

As informações são do Climatempo. O sábado terá temperatura máxima de 34 ºC. A mínima será de 24 ºC. Não deve chover na capital. >

As nuvens aparecem com maior intensidade no domingo (30), mas as chuvas devem ser rápidas e fracas durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 24 ºC e 33 ºC. >