“Vamos nos colocar à disposição”, diz Bruno Reis sobre ajuda ao Rio Grande do Sul

Estado sulista registrou mais de 600 milímetros de chuvas nos últimos dias

Larissa Almeida

Publicado em 3 de maio de 2024 às 17:29

Prefeito Bruno Reis durante evento de lançamento da campanha Maio Laranja Crédito: Betto Jr./PMS

Durante entrevista coletiva em evento na manhã desta sexta-feira (3), o prefeito de Salvador Bruno Reis disse que vai se colocar à disposição para ajudar o prefeito de Porto Alegre em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul (RS) e têm provocado estragos a ponto de já ser possível afirmar que o estado vive sua maior catástrofe meteorológica. De acordo com o representante da capital baiana, além de arrecadação de donativos, a Prefeitura poderá colaborar com seu conhecimento para lidar com as fortes chuvas.

“Já emitimos uma nota de solidariedade e eu vou ligar para o nosso amigo e prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo. Vamos nos colocar à disposição, seja para arrecadar qualquer tipo de donativos que possam ajudar nesse momento, como também através da nossa equipe técnica, que vai se colocar à disposição para colaborar. Hoje, nós temos um ‘know-how’ [saber prático] e expertise”, afirmou.

De acordo com Bruno Reis, a forma como Salvador lidou com os 821 milímetros de chuva que caíram na cidade no mês de abril pode ajudar Porto Alegre a lidar com sua atual situação. “Lá choveu 600 milímetros, nós aqui enfrentamos 821 milímetros. É possível ver as consequências das chuvas lá. Aqui, pelo menos no mês de abril, nós passamos bem, sem perder uma vida. [...] Espero que o estado do Rio Grande do Sul, em especial a cidade de Porto Alegre, tenha capacidade para dar as respostas para sair dessa crise e atender quase duas mil famílias que estão desabrigadas”, finalizou.

Por conta da crise climática no Rio Grande do Sul, o Governo Federal decidiu suspender nesta tarde a realização do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como 'Enem dos concursos', que seria no próximo domingo (5). Uma nova data ainda será definida.