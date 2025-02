SAIU O RESULTADO

Veja lista de convocados pelo Governo da Bahia para atuar na rede estadual de ensino

Veja próximos passos que devem ser cumpridos por quem foi aprovado

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 09:08

Professores Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

O Governo do Estado da Bahia publicou no Diário Oficial deste sábado (15) a lista dos candidatos aprovados em três processos seletivos simplificados para o provimento de cargos temporários, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), na rede estadual de ensino.>

Ao todo, foram convocados 36 candidatos para a atuação como mediador, 314 para o cargo de professor do Ensino Profissional e 382 para a função de professor da Educação Básica. Os nomes podem ser consultados a partir da página 13 do diário, através deste link. Para ter acesso é necessário realizar um cadastro simples.>

De 17 a 26 de fevereiro, os convocados devem encaminhar os documentos digitalizados para o e-mail [email protected], para que seja feita a análise preliminar pela Coordenação de Provimento e Movimentação. >

Após essa etapa, os aprovados designados para a atuação no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26, em Salvador, deverão comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para levar os documentos originais e suas respectivas cópias. Os candidatos aprovados para lotação no interior do Estado devem se apresentar à sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) correspondente, também portando a documentação original e as cópias exigidas. Quem não cumprir os prazos e exigências será desclassificado, independentemente do motivo.>

A documentação exigida inclui diploma de conclusão do curso de nível superior correspondente à função temporária para a qual o candidato foi aprovado, títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, documentos de dependentes, conta corrente do Banco do Brasil, título de eleitor com comprovantes de votação dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral, ato de exoneração ou requerimento de exoneração para quem ocupa cargo público inacumulável, declaração de bens e comprovante de inscrição no PIS/PASEP, entre outros. A lista completa pode ser consultada nos editais disponíveis no site da Secretaria da Educação.>