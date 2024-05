Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS no feriado de Corpus Christi

Alguns serviços funcionarão com horário especial e outros estarão fechados

O feriado de Corpus Christi é comemorado nesta quarta-feira (30). Com isso, alguns serviços em Salvador e Região Metropolitana vão funcionar em horários especiais e outros estarão fechados.

Confira as alterações no horário de funcionamento de alguns shoppings, supermercados e espaços de lazer em Salvador e região metropolitana. Para ajudar a se programar da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento de alguns horários em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Confira a lista abaixo.

SHOPPINGS

Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

Cinemas: conforme programação no site

Cinema: conforme programação no site

Estacionamento é gratuito no feriado

Cinema: conforme programação no site

Academia Alpha Fitness: conforme programação no site

Karaokê: das 16h às 19h, no 3° piso, dentro da programação do Som na Praça

O estacionamento do shopping é gratuito.

Cinema: conforme programação no site

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: fechados.

Praça de Alimentação, lojas, quiosques e opções de lazer do centro comercial: das 10h às 22h

Cinema: conforme programação no site

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Mercado do Ogunjá

Mercado do Rio Vermelho

ASSAÍ RÓTULA DO ABACAXI

Lojas do Interior:

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

A Rede SAC suspende o atendimento no feriado de Corpus Christi

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial. Na sexta-feira (31), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

As agências não funcionarão quinta (30) e sexta (31).

TRANSPORTE PÚBLICO

O funcionamento acontecerá nos horários regulares, com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. Durante a operação para este feriado, viagens extras vão ocorrer ao longo do dia ou mesmo após o último horário da grade, sempre de acordo com a demanda, e respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.