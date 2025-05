TEMPO FECHADO

Veja quais são as 130 cidades baianas sob alerta laranja de chuvas fortes

Aviso do Inmet foi atualizado na manhã desta quinta-feira (1º)

As regiões em que há possibilidade de chuvas fortes são: centro sul, sul, Região Metropolitana de Salvador e centro norte. Pode chover até 100 milímetros (mm) por dia, enquanto são previstos ventos de até 100 quilômetros por hora. Em Santa Cruz Cabrália, no sul baiano, foram registrados mais de 170 mm em 24 horas. >

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para as regiões do sul do estado, entre Ilhéus e Itabuna. Segundo o órgão, o acumulado de chuva pode causar deslizamentos. "Não se descarta a possibilidade de ocorrência de alagamentos urbanos em áreas com drenagem deficiente, enxurradas, inundações de córregos, deltas e estuários", pontua. >