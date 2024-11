VIZINHOS E AMIGOS

Veja quem são as vítimas da queda do elevador no Horto Florestal

Ariston de Jesus, 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, 54, moravam em Paripe

Millena Marques

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 07:09

Manoel Francisco da Silva, 54 anos Crédito: Arquivo pessoal

Além de funcionários da mesma empresa de mudança, as duas vítimas que morreram na queda de um elevador em um prédio de luxo no bairro do Horto Florestal, em Salvador, eram vizinhas e amigas há anos. Ariston de Jesus, 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, 54, moravam no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana, e eram conhecidas como pessoas alegres e trabalhadoras.

Ariston de Jesus, conhecido como ‘Quathá-Quathá’, era alegria da rua onde morava. Para os amigos e familiares, a ficha ainda não caiu. “Ele, quando bebia, era a minha preocupação. Agora, com quem eu vou me preocupar mais? Acabou tudo para mim agora”, disse a filha caçula, Naiane do Santos, 31. Além dela, Ariston tem mais três filhos, duas mulheres e um homem, Diogo Maurício dos Santos, que também esteve no local do acidente nesta quinta-feira (14).

Ariston era casado há 40 anos com Márcia Santos, 54. Ela contou à reportagem que o esposo havia quebrado dois dedos em um acidente de trabalho há quatro meses. “Nós namoramos no escondido por três anos. É um pai de família que perdeu a vida. Ele saiu feliz de casa, havia dito para mim ontem que ia parar de beber”, disse. Além dos quatro filhos, o casal tem 16 netos.

Diferente de Ariston de Jesus, que era funcionário freelancer da Bom Preço Mudanças, Manoel Francisco da Silva trabalhava na empresa de carteira assinada. Era conhecido por todos como um homem trabalhador. “Ele trabalhava com o dono da empresa há mais de 30 anos. Acabou de vender as férias dele agora, praticamente nem curtiu as férias”, afirmou Marlos Souza, sobrinho de Manoel.

Nelcilene Souza, sobrinha de Manoel e irmã de Marlos, contou que esse foi o único acidente de trabalho sofrido pelo tio. “Era um homem muito trabalhador, a vida dele foi trabalhar. No final de semana, ele tinha a vidinha dele, tomava uma cervejinha e tudo mais, mas sempre foi muito trabalhador”, disse. Manoel também deixa quatro filhos, três homens e uma mulher.

Acidente

O elevador estava no sexto andar e despencou cerca de 25 metros, na manhã desta quinta-feira (14). Dois trabalhadores que estavam dentro dele morreram. Eles foram identificados como Manoel Francisco da Silva, de 54 anos, e Ariston de Jesus, de 61.

O prédio onde aconteceu o acidente se chama Splendor, e fica na Rua Waldemar Falcão. Os dois funcionários estavam no elevador de serviço. Eles eram contratados de uma empresa de mudança chamada Bom Preço.

Lourival Santos, funcionário de outra empresa, que estava fazendo um serviço para moradores do mesmo apartamento, disse que não notou nenhum problema no elevador, que usou para transportar gesso. "A gente também pegou elevador, acredito que foi Deus mesmo, poderia ter acontecido com a gente", afirmou. Ele disse que no momento do acidente o impacto foi grande. "Eu pensei que tivesse sido uma construção desabando, porque foi um impacto muito forte".

Os dois corpos foram recuperados pelos bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou ao local por volta das 14h.

Funcionários da Atlas, responsável pelo elevador, foram ao local. A empresa divulgou nota lamentando as mortes. "A empresa lamenta profundamente a fatalidade ocorrida em um edifício residencial em Salvador e se solidariza com as vítimas e familiares. Informa que está cooperando com as autoridades na investigação das causas do acidente, bem como trabalhando com o condomínio e todas as outras partes envolvidas. Reitera, mais uma vez, as profundas condolências à família das vítimas", diz o texto.