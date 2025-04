MODA

Veja vídeo: grife cria capelos para formaturas de pessoas com cabelos crespos

Nova lei em Salvador determina que capelo tradicional não pode ser imposto a formandos

O grupo Vult, em parceria com a grife baiana Dendezeiro, oferece uma linha de capelos - objeto comum em solenidades de formatura - para cabelos crespos, que podem ser limitados no uso dos capelos tradicionais. O movimento Respeita Meu Capelo é de 2024 e agora uma lei municipal de Salvador determina que o uso do capelo tradicional não será mais obrigatório para pessoas com cabelos crespos ou volumosos. A medida foi instaurada pela Prefeitura de Salvador, por meio da criação de uma lei publicada no Diário Oficial do Município, no último domingo (30).>