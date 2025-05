SALVADOR

Veja os bairros onde mais choveu neste feriado até agora

Clima deve seguir nublado e com chuvas rápidas até o fim do dia

Yan Inácio

Publicado em 1 de maio de 2025 às 14:01

Feriado é de clima nublado e chuvas rápidas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A chuva em Salvador não deu trégua neste Dia do Trabalhador. Diversos pontos da cidade registraram chuvas intensas durante até o início da tarde desta quinta-feira (1º). O bairro da capital onde mais choveu nas últimas 12 horas foi a Ilha de Bom Jesus dos Passos, com volume de 19 milímetros (mm).>

A passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico aumentará a nebulosidade e provocará chuvas intensas. Além da capital, outras 129 cidades do estado estão sob alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais localidades mais registraram chuva nas últimas 12 horas.>

Além da ilha, as localidades onde mais choveu foram: Nova Brasília (18mm), Cajazeiras VII (15.8mm), Boca da Mata (15.4mm), Piatã (15.2mm), Águas Claras (13.8mm), Cajazeiras VIII, XI e Canabrava (13.6mm), além de Castelo Branco (13.0mm).>

De acordo com o Climatempo, a previsão para o restante do feriado é chuva rápida e sol com algumas nuvens. A temperatura deve subir até à máxima de 30ºC.>