Verão 2025: Bahia tem dois destinos domésticos entre os 10 mais populares para a temporada

Salvador ficou em quinto lugar no ranking

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 17:27

Salvador, Bahia Crédito: Reprodução I Freepik

Salvador e Porto Seguro estão entre os 10 destinos mais populares para a próxima alta temporada no Brasil, na 5ª e 9ª posições, respectivamente. O ranking é fruto de levantamento do Kayak, metabuscador de viagens, que divulgou um relatório com as principais tendências para o Verão 2025.

Na pesquisa “Check-in para sua viagem: Verão 2025 “, estão, entre outras informações, os destinos mais buscados e o melhor momento para reservar os voos. “O relatório revela muitas tendências interessantes, incluindo a queda de 11% no preço médio de voos domésticos de ida e volta em classe econômica em comparação com o verão de 2023/2024, o que é uma excelente notícia para quem deseja explorar o Brasil”, destaca Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.

Recife, o destino nacional mais buscado na plataforma, teve um aumento de 59% no volume de buscas e apresentou uma das maiores reduções de preços, com os preços médios dos voos caindo 12% em relação ao ano passado. A capital pernambucana sobe no pódio com São Paulo e Maceió, na ordem.

Confira os destinos domésticos mais populares:

01) Recife

02) São Paulo



03) Maceió



04) Fortaleza



05) Salvador



06) Rio de Janeiro



07) Natal



08) João Pessoa



09) Porto Seguro



10) Florianópolis



Ainda de acordo com o Kayak, a melhor maneira de economizar é reservar voos no começo de dezembro ou final de janeiro. Segundo o buscador, na última semana de janeiro, o mesmo destino tem passagem de ida e volta em classe econômica a R$ 1.161, enquanto na semana antes do Natal, o mesmo roteito chega a R$ 1.781. Entre as festividades de fim de ano, o Ano Novo é mais barato do que o Natal.

O relatório demonstra ainda que os brasileiros estão buscando experiências em destinos nacionais ainda pouco explorados. Esses destinos em alta tiveram um aumento significativo nas buscas, chegando a 91% e 82%, como no caso de Macapá e Imperatriz, respectivamente. Dos dez destinos em alta, cinco estão na região Norte.

Destinos domésticos em alta:

01) Macapá (Amapá)

02) Imperatriz (Maranhão)



03) Petrolina (Pernambuco)



04) Marabá (Pará)



05) Juazeiro do Norte (Ceará)



06) São Luiz (Maranhão)



07) Belém (Pará)



08) Maringá (Paraná)



09) Recife (Pernambuco)



10) Vitória da Conquista (Bahia)



“Analisando os dados, fica claro que o Norte está se consolidando como uma região de desejo dos viajantes, assim como o Nordeste é. E existem muitos motivos para essa tendência. A região Norte oferece uma variedade de belezas naturais, sendo uma opção ideal para os entusiastas da ecologia. Além da sua rica diversidade cultural, a região possui um profundo patrimônio histórico. Sua culinária é outro grande atrativo, com ingredientes únicos como açaí e peixes de água doce, tornando-se uma aventura gastronômica”, destaca Vedovato.

Já entre os destinos nacionais preferidos dos visitantes estrangeiros, Salvador fica em 4º lugar, atrás do Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Confira ranking:

01) Rio de Janeiro

02) São Paulo



03) Florianópolis



04) Salvador



05) Fortaleza



06) Recife



07) Belo Horizonte



08) Natal



09) Curitiba



10) Brasília