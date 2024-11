MAIS ROTAS

Viação Águia Branca passa a operar em novas cidades da Bahia

Trajetos começarão em 1° de dezembro

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros, ampliará sua atuação na Bahia com novos trajetos a partir de 1º de dezembro. Entre as novas rotas estão as ligações Barra do Choça (BA) x Campinas (SP), Camaçari (BA) x Penedo (AL) e Feira de Santana (BA) x Macaé (RJ).