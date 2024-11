TURISMO

Rota de cruzeiro entre Salvador e Rio de Janeiro retorna para a Bahia em 2025 e 2026

Translado dura cerca de nove dias e as passagens custam a partir de R$13 mil

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 20:38

Embarcação passará pelo Arquipélago de Abrolhos Crédito: @eco360.imagery

O navio SH Vega abriu a temporada de cruzeiros em Salvador na última quarta-feira (30/10) com 152 passageiros vindos de Bridgetown (Barbados). A rota baiana será repetida pela embarcação em 2025 e 2026. As vendas para os percursos já iniciaram no site da empresa britânica Swan Hellenic, dona do SH Vega e custam a partir de R$ 13 mil.

São duas opções de compra: individual ou com convidado. O barco possui capacidade para acomodar 152 passageiros em 76 cabines e conta com piscina, bar, academia, jacuzzi, sauna e spa. Nesse ano, os passageiros ficarão nove dias em solo baiano, onde visitarão cidades e ilhas do sul e do extremo-sul do estado.

SH Vega Crédito: Divulgação/Swan Hellenic

A embarcação passou pelas cidades de Itacaré (1) e Morro de São Paulo (3), além do Arquipélago dos Abrolhos (2), antes de retornar para a capital baiana nesta segunda (4). Na terça-feira, o navio segue rumo a cidade de Búzios no Rio de Janeiro e passará por Itacaré (5), Trancoso (6) e pelo Arquipélago de Abrolhos (7), antes de seguir para Búzios, no Rio de Janeiro, aonde chegará no próximo sábado (9).

Para acessar as localidades, o SH Vega conta com botes infláveis que levam os passageiros até terra firme. Os roteiros contam com trilhas por bairros históricos, reservas ambientais e locais paradisíacos, como a Cachoeira do Tijuípe. Também está prevista uma atividade de snorkel em Abrolhos, onde o público terá contato com peixes, corais e outras espécies marinhas.

A rota de 2025 também parte de Bridgetown e tem chegada prevista para o dia 31 de outubro em Salvador. Em seguida, o barco passará por Itacaré, Trancoso e pelo Arquipélago de Abrolhos até a chegada no Rio de Janeiro no dia 6 de novembro. O translado custa a partir de R$24 mil para a opção individual e R$13 mil por pessoa em caso de duplas.

O percurso terá uma mudança em 2026, com saída de Recife no dia 29 de outubro. Em seguida, o navio retornará as cidades dos dois anos anteriores. A chegada no Rio de Janeiro está prevista para o dia 06 de novembro. Os valores mínimos da passagem são de R$33 mil (individual) e R$19 mil por pessoa (dupla).