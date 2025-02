DROGA

Viajando com filha de 7 anos, caminhoneiro é flagrado por transportar rebite na BR-116

Motorista estava dirigindo por várias horas ininterruptas e em boa parte do percurso com velocidade superior a 100 quilômetros

O motorista de uma carreta foi flagrado com comprimidos de rebite sem registro da Anvisa em um trecho da BR-116, na altura de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, no domingo (16). Ele viajava com a filha de 7 anos e a análise do tacógrafo revelou que estava dirigindo por várias horas ininterruptas e, em boa parte do percurso, com velocidade superior a 100 quilômetros.>