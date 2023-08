Viaturas alvejadas e escolas sem aula: mortes do CV aumentam violência no IAPI

Escola Municipal Cardeal da Silva sem aulas no IAPI. Crédito: Arisson Marinho

Quem vive no IAPI, em Salvador, passou por uma semana de medo. O bairro, que está com aulas suspensas em escolas municipais e tem um ‘toque de recolher’ relatado por moradores, registrou em apenas 1 semana (entre 2 e 9 de agosto) mais mortes do que havia tido de janeiro até 1º de agosto, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado.

As sete mortes em 1 semana representam 58% do total de registros deste ano no IAPI: 12. As ocorrências culminam na sensação de insegurança e na interrupção das atividades nas escolas e no comércio.

A tensão aumentou desde quarta-feira (9) após a Operação Murus, que cumpriu mandados de prisão no bairro e resultou na morte de Cristiano Silva dos Santos, o Cris do Murão, em confronto com policiais, em Salinas da Margarida. Mas houve outras mortes antes.

No fim da noite de quinta-feira passada (3), guarnições interceptaram um 'bonde' do Comando Vermelho (CV), que domina a área e seguia para um ataque contra integrantes da facção do Bonde do Maluco (BDM) , na Rua Peixe. A interceptação ocorreu na saída da localidade do Milho, que junto com Brongo, Floresta e Bem Amado, formam um complexo do CV.

Houve confronto e cinco suspeitos acabaram mortos por policiais. Um deles, que não teve o nome revelado, era 'líder de bonde' e braço direito do traficante Cara Preta, quem comanda ações no Milho. O revide veio já na sexta-feira (4), quando um grupo tentou queimar um ônibus na região, mas novamente entrou em confronto com policiais e acabou fugindo.

No domingo (6), uma viatura da 37° CIPM foi atingida por tiros quando fazia rondas na região. A ocorrência, no entanto, foi registrada Rua Barão da Vila da Barra, na Lapinha, onde também há atuação do CV. De acordo com a PM, os policiais teriam sido recebidos a tiros ao chegar para averiguar a presença de homens armados.

Houve confronto e um dos suspeitos foi preso. Segundo a polícia, com ele foram encontrados um colete balístico, um carregador, 27 munições, um aparelho celular, uma bolsa, um relógio, uma penca de chaves e um veículo.

Já na terça-feira (8), agora em confronto entre bondes do BDM e do CV, um outro líder do CV, conhecido como Benzinho, foi morto durante um tiroteio. Ele era uma das lideranças do tráfico na localidade do Brongo, conhecida por ser uma área de forte atuação do tráfico na região.

É dessa localidade que o traficante 'Cris do Murão', conhecido assim por um muro que fica localizado na divisa do Brongo, era líder. Cris foi morto durante durante a “Operação Murus”, da Polícia Civil (PC) na quarta-feira (9), que foi atrás de um grupo suspeito por homicídios, tráfico de drogas, roubo e extorsão em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Após isso ainda na quarta, segundo fontes da polícia, uma outra viatura, essa da inteligência da PM, foi alvo de disparos no IAPI. Ninguém ficou ferido.

Cristiano Silva do Santos, como é identificado no nome de registro, além de comandar o Brongo, era chefe da quadrilha investigada pela PC. Só no IAPI, ele era suspeito de cometer mais de oito homicídios. Cris foi localizado no Recôncavo Baiano, na cidade de Salinas da Margarida.

No local, ele entrou em confronto com agentes da PC na companhia de um comparsa, Douglas Aguiar de Santana, também morto no tiroteio. Com eles, a polícia apreendeu dois veículos, duas pistolas, um simulacro, balança de precisão e embalagens para o acondicionamento de entorpecentes.

A morte de Cris seria o motivo principal para o toque de recolher que moradores afirmam ter recebido por parte de criminosos do CV. Fontes da Polícia Militar ouvidas pela reportagem, no entanto, não confirmam a existência do toque de recolher. Classificam ainda como uma precipitação de gestores que se assustam com 'boatos e fake news de redes sociais'.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que, no bairro do IAPI, as gestões da Escola Municipal Cardeal da Silva, Cmei José da Silva Tavares, Cmei Epifânia Silva e Escola Municipal Marcos Vilaça. Ao todo, 623 alunos estão sem aula por conta da sensação de insegurança. A Smed, no entanto, não menciona em nota se as aulas podem ficar suspensas até a próxima semana.

Veja os registros do Fogo Cruzado de violência armada no IAPI no ano e na última semana:

01/01/2023 a 09/08/2023

9 tiroteios (geral) com 12 mortos e 2 feridos

3 tiroteios em ações policiais com 8 mortos e 2 feridos

02/08/2023 a 09/08/2023

4 tiroteios com 7 mortos e 1 ferido