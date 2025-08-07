Vídeo: homem desaparece após ser arrastado pelas ondas em praia do Litoral Norte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:16
Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento aconteceu na quarta-feira (6). As buscas continuam nesta quinta (7).
Segundo a corporação, o homem desapareceu por volta das 6h, em área próxima à Avenida Beira Mar. Moradores informaram que ele estaria nas pedras no momento que foi arrastado por uma onda. Não há informações sobre a identidade da vítima.
A operação de resgate conta com uma equipe náutica do 13° Batalhão de Bombeiros Militar (13° BBM/Bmar), drones e postos de observação.