Vídeo: homem desaparece após ser arrastado pelas ondas em praia do Litoral Norte

Caso aconteceu em Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:16

Caso aconteceu em Jauá, em Camaçari
Homem desaparece em praia de Jauá Crédito: Reprodução/Redes sociais/TV Bahia

Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento aconteceu na quarta-feira (6). As buscas continuam nesta quinta (7).

Segundo a corporação, o homem desapareceu por volta das 6h, em área próxima à Avenida Beira Mar. Moradores informaram que ele estaria nas pedras no momento que foi arrastado por uma onda. Não há informações sobre a identidade da vítima.

A operação de resgate conta com uma equipe náutica do 13° Batalhão de Bombeiros Militar (13° BBM/Bmar), drones e postos de observação.

