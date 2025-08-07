DESESPERO

Vídeo: homem desaparece após ser arrastado pelas ondas em praia do Litoral Norte

Caso aconteceu em Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:16

Homem desaparece em praia de Jauá Crédito: Reprodução/Redes sociais/TV Bahia

Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento aconteceu na quarta-feira (6). As buscas continuam nesta quinta (7).

Segundo a corporação, o homem desapareceu por volta das 6h, em área próxima à Avenida Beira Mar. Moradores informaram que ele estaria nas pedras no momento que foi arrastado por uma onda. Não há informações sobre a identidade da vítima.

Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Grande Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento aconteceu na quarta-feira (6). As buscas continuam nesta quinta (7).



📹: Reprodução pic.twitter.com/NwJKkOEJ4l — Jornal Correio (@correio24horas) August 7, 2025