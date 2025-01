CRIME

Vítimas de triplo homicídio esperavam por pizza quando foram mortas na Baixa de Quintas

Dois adolescentes e um jovem foram alvo de disparos por dois minutos

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que chegou a ser acionada, mas os agentes da 37ª Companhia Independente (CIPM) encontraram as vítimas já sem vida. Já a Polícia Civil, fez perícia no local e destacou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) após o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) expedidas.

Entre as três vítimas, apenas Railan morava perto de onde acabou morto. Segundo vizinhos, o jovem trabalhava consertando jetskis. Já Caíque, apesar de morar no Freitas de Baixo, não residia nas proximidades de onde estava no crime. Vitória Gabriele, por sua vez, que é apontada como namorada de Caíque, não era moradora da localidade e tinha sido vista poucas vezes no local. Não há informações ainda sobre o velório e o sepultamento das três vítimas.