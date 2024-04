SUL DA BAHIA

Vítimas do acidente com ônibus de turismo em Teixeira de Freitas têm alta do hospital

Nove pessoas morreram no acidente

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 20:18

Acidente com ônibus na BR-101 Crédito: Reprodução

As vítimas feridas no acidente envolvendo um ônibus de turismo no km 885 da BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11) tiveram alta do Hospital Municipal da cidade.

Com capacidade para 44 pessoas, o ônibus transportava 34 passageiros. Desse total, oito pessoas morreram no local do acidente e a nona vítima chegou a ser socorrida e levada para cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Os dois motoristas ficaram ilesos.

Outras 23 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Cinco delas deram entrada no centro cirúrgico e 18 pessoas estavam na enfermaria com escoriações leves, segundo informações da Secretaria de Saúde da cidade.

“Nós temos alta de todos os pacientes, ficando somente 4 pacientes cirúrgicos, sendo eles 2 com lesões oculares, com amputação de braço e de uma mão”, explicou o secretário Daniel Ricardo.

O delegado Moisés Damasceno, responsável pelo caso, informou que ainda não há novidades sobre a investigação.

O Hospital Municipal de Teixeira de Freitas conseguiu absorver toda a demanda do acidente. Os corpos dos mortos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Todos os mortos já foram identificados: