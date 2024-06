VLT do Subúrbio deve ter a mesma tarifa do metrô, diz presidente da CTB

Presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Claudia Nascimento disse, nesta sexta-feira (14), que as tarifas do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), previsto para ser entregue em outubro de 2027, devem se aproximar das do metrô. Ainda não há um valor definido.