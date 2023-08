Análise genética feita por autoridades russas confirma a morte de Prigozhin

Análises genéticas confirmaram oficialmente que Yevgeny Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, está mesmo entre os mortos em uma queda de avião na última quarta. Os resultados foram divulgados neste domingo (27) pelo Comitê de Investigação Russo. A análise genética molecular ocnfirmou as identidades das dez vítimas, que "correspondem à lista de passageiros e tripulação", segundo o comitê. Além de Prigozhin, estava a bordo o chefe de operações do grupo Wagner, Dmitri Utkin.

O avião particular levando Prigozhin e aliados próximos caiu ao noroeste de Moscou. Desde então, começaram especulações de que o governo russo estaria por trás do incidente, o que é negado pelo Kremlin. O presidente Vladimir Putin afirmou que uma investigação "a fundo" será conduzida sobre o caso.

Até agora, nenhuma possível causa do acidente foi informada pelas autoridades. Fontes ouvidas pelo jornal The New York Times dizem que várias possíbilidades são exploradas. O avião caiu por conta de uma explosão, segundo informações preliminares. Isso pode ter sido causado por uma bomba ou dispositivo similar, ou combustível alterado. Nenhum míssil ou armamento que possa ter derrubado o avião foi detectado via satélite.