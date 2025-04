EUROPA

Após apagão geral, Espanha declara estado de emergência

Normalização do fornecimento pode levar até uma semana para ser completado

Após um apagão generalizado atingir Espanha e Portugal, o Ministério do Interior da Espanha decretou estado de emergência para as regiões que formalizaram o pedido de emergência. A informação foi confirmada pela Agência Reuters. A interrupção do fornecimento energético ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (28). >