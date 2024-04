"EFEITO GLÓRIA"

'Arco-íris' é visto pela 1ª vez em planeta fora do sistema solar

O fenômeno foi visto em um planeta ultra quente, semelhante a Júpiter, chamado de WASP-76b

Publicado em 22 de abril de 2024 às 19:30

Astrônomos portugueses encontraram evidências de um halo de luz brilhante e multicolorido, semelhante a um efeito de arco-íris, fora do sistema solar. O fenômeno já fora avistado por humanos em apenas dois planetas: a Terra e Vênus.

O chamado “Efeito Glória” foi visto em um planeta ultra quente semelhante a Júpiter chamado WASP-76b, a cerca de 637 anos-luz de distância da Terra. Ele foi registrado pela Agência Espacial Europeia (ESA) em um artigo divulgado no início do mês.

Planeta com arco-íris possui “chuva de metal”

O WASP-76b foi descoberto em 2013 e é um planeta 10% menos massivo que Júpiter, mas possui quase o dobro do tamanho.

Um lado está sempre voltado para o sol e atinge uma temperatura de aproximadamente 2.400 graus Celsius. E o outro lado está sempre longe do sol onde as nuvens pingam uma espécie de chuva de ferro derretido..

O que é o efeito glória?

As análises do Satélite de Caracterização de Exoplanetas (CHEOPS) da Agência Espacial Europeia sugerem que entre esses dois lados do planeta pode haver o efeito de cores que se assemelha a um arco-íris.

Consistindo em uma série de anéis concêntricos em torno de um centro brilhante, essas cores precisam de condições específicas para se formarem. A luz precisa brilhar sobre uma névoa de gotículas esféricas que são do mesmo tamanho para formar o efeito.

O fenômeno foi analisado em mais de 20 observações em três anos, e os dados indicam que as gotículas estão presentes de forma consistente na atmosfera do exoplaneta, ou reaparecem por lá com frequência.

Efeito Glória do WASP-76b

Como o sinal ainda é fraco, algumas observações são necessárias para confirmar que realmente o WASP-76b apresentou o fenômeno detectado.

“Se for confirmado com estudos futuros, esta primeira glória exoplanetária tornaria o WASP-76b um corpo verdadeiramente único – e nos daria uma bela ferramenta para compreender as atmosferas de exoplanetas distantes e quão habitáveis eles poderiam ser”, disse o co-autor da pesquisa, o Dr. Thomas Wilson.

WASP-76b intriga os astrônomos

Os cientistas ficaram intrigados com uma aparente assimetria, ou instabilidade, no WASP-76b. O exoplaneta orbita de perto sua estrela principal e o calor intenso e a radiação que recebeu fez com que ele inchasse e dobrasse de tamanho.