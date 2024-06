MUNDO

Autoridades da Zâmbia matam dois leões que fugiram do maior parque do país

Autoridades da Zâmbia abateram dois leões que causaram pânico ao matar 16 vacas em um período de duas semanas depois de terem escapado do Parque Nacional de Kafue, o maior do país e o segundo maior da África. Os episódios fizeram com que o governo local cogitasse fechar escolas próximas, de acordo com informações da BBC.