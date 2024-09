MUNDO

Biden diz que falará com Netanyahu para evitar guerra ampla no Oriente Médio

Israel deu sequência a uma série de ataques contra integrantes do Hezbollah

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse que vai pedir ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para que uma guerra total no Oriente Médio seja evitada.

Neste domingo, Israel deu sequência a uma série de ataques contra integrantes do Hezbollah, no Líbano, e estendeu a ofensiva também ao grupo Houthi, no Iêmen.