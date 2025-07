ATAQUE BRUTAL

Blogueira tem casa invadida e é torturada por criminosos durante horas

Crime ocorreu na França; mulher sofreu fraturas e diversos cortes no corpo

A influenciadora francesa Soraya Riffy, de 30 anos, teve a casa invadida e foi torturada por horas em Marselha, no sul da França, na última sexta-feira (4). O crime ocorreu quando um homem, se passando por vizinho, tocou a campainha e disse que teria esquecido as chaves de casa. Ao abrir a porta, a blogueira foi surpreendida por ele e outro comparsa, que começou as agressões. >