DUBLIN

Brasileiro é internado em estado grave como indigente após incêndio em apartamento na Irlanda

Vítima foi identificada como Ailton Soares de Oliveira

Millena Marques

Publicado em 9 de julho de 2025 às 10:59

Incêndio em apartamento de Dublin Crédito: Reprodução X/@padraig_reilly

Um brasileiro de 38 anos, identificado como Ailton Soares de Oliveira, está internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital St James, em Dublin, na Irlanda. Ele ficou ferido após um incêndio atingir um prédio de quatro andares no bairro da Rotunda, a pouco mais de 1 km do centro da capital irlandesa. >

O caso aconteceu em 24 de junho, mas só ganhou repercussão nos últimos dias. O brasileiro foi resgatado por bombeiros. Segundo informações do UOL, sete pessoas ficaram feridas, mas sem ferimentos graves. Ailton e mais duas pessoas foram levados para hospitais. >

Ailton Soares é natural do Rio Grande do Norte e deu entrada no hospital como indigente. De acordo com publicações nas redes sociais, os colegas de apartamento do brasileiro não tinham informações sobre os familiares da vítima. >