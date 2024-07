TIROS EM COMÍCIO

Bombeiro 'fervoroso' apoiador de Trump é 2ª vítima de atentado

O governador da Pensilvânia Josh Shapiro disse ter conversado com a esposa e as duas filhas de Corey, de 50 anos

O bombeiro Corey Comperatore, 50 anos, foi identificado como a segunda vítima do atentado contra Donald Trump. O atirador Thomas Matthew Crooks, 20, foi morto por agentes do Serviço Secreto ainda no sábado (13), em Butler, durante o atentado ocorrido em um comício do ex-presidente dos Estados Unidos.