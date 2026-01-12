Acesse sua conta
Cantor que morreu em acidente de avião sonhou três vezes com queda e teve premonição

Em entrevista à rádio Caracol, ele fez relato sobre os sonhos

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:59

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez Crédito: Reprodução

Quinze dias antes da queda do avião que matou Yeison Jiménez, de 34 anos, e integrantes de sua equipe, o cantor colombiano relatou à rádio Caracol uma sequência de sonhos perturbadores envolvendo aeronaves. O depoimento, que voltou a circular após a tragédia registrada no sábado (10/1), chama atenção pelo tom de apreensão e pelos detalhes descritos pelo artista.

Na entrevista, Yeison contou que teve três sonhos semelhantes. Em dois deles, ainda segundo o cantor, ele estava na Espanha e chegava ao Aeroporto Olaya, em Medellín. Em um dos relatos, descreveu um diálogo com o piloto logo antes de uma decolagem problemática. “Eu tenho um avião. Sonhei duas vezes na Espanha que chegava ao Aeroporto Olaya em Medellín, e o capitão me dizia: ‘Eba, estamos prontos’, e eu respondia: ‘Cara, vai dar uma voltinha com o avião’, e ele voltava e dizia que não conseguia aprender a pilotar o avião. Ele voltava para o avião, decolava, e quando retornava me dizia: ‘Cara, ainda bem que um tubo se soltou’.”

O próprio cantor admitiu que acordou agitado após as experiências e que ficou impressionado com o que havia sonhado. Em outro momento, afirmou ter revivido a situação novamente, desta vez dentro da aeronave. Nesse segundo cenário, Yeison disse que conseguia ver Medellín durante o voo e que o sonho ocorreu cerca de 15 dias antes do nascimento de um de seus filhos.

No relato final, o artista contou que tentou “voltar” do acidente dentro do sonho e ouviu do comandante que tudo estava pronto. Segundo ele, respondeu que não havia problema nem motivo para preocupação. Pouco depois, ainda no mesmo sonho, o piloto teria comentado, de forma empolgada, que eles quase haviam morrido.

Conhecido por músicas como Aventurero e Vete, Yeison Jiménez era considerado uma das principais apostas da música colombiana atual. Ele morreu no acidente aéreo junto com o piloto, o empresário e gerente musical, o fotógrafo Waisman Mora e dois produtores. O cantor deixa esposa e três filhos.

Momentos antes da queda, Waisman Mora publicou nas redes sociais um vídeo em que o piloto aparece utilizando o celular durante a decolagem da aeronave, que caiu instantes depois. As causas do acidente ainda serão esclarecidas pelas autoridades responsáveis, após a conclusão das investigações.

