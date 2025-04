ACIDENTE

CEO da Siemens e família: quem são as vítimas de queda de helicóptero em rio de NY

Vítimas eram de Barcelona e estavam de férias nos Estados Unidos

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 13:10

Agustín Escobar, esposa e os três filhos Crédito: New York Helicopter Tours LLC

A maior parte das vítimas do acidente com um helicóptero turístico em Nova York, nos EUA, era de Barcelona, na Espanha. A queda da aeronave no rio Hudson deixou seis vítimas: o executivo Agustín Escobar, sua esposa Mercè Camprubí Montal, os três filhos do casal — com idades entre 4 e 11 anos — e o piloto do voo, cuja identidade ainda não foi divulgada. A família espanhola estava de férias no país.>

A bordo do helicóptero estavam Agustín Escobar, que presidia a divisão global de Infraestrutura Ferroviária da Siemens Mobility, e Mercè Montal, diretora de comercialização global na sede espanhola da empresa. Mercè nasceu em Barcelona, onde sua família tem longa ligação com o clube de futebol da cidade — seu avô e bisavô foram presidentes do FC Barcelona. >

Escobar, por sua vez, era natural de Puertollano, na região central da Espanha. A prefeitura local lamentou sua morte e o homenageou como “um dos seus filhos mais brilhantes”, destacando o reconhecimento que recebeu em 2023 como filho favorito da comunidade de Castilla-La Mancha.>

O presidente da Siemens Espanha, Agustín Escobar Crédito: Divulgação/ Siemens Espanha

Antes do embarque, a família tirou fotos que foram posteriormente divulgadas pelo jornal The New York Post. As imagens, que não estão mais disponíveis no site oficial da empresa responsável pelo voo, foram recuperadas por meio da ferramenta Wayback Machine. Elas foram originalmente oferecidas aos passageiros por US$ 25 ao final do passeio.>

O helicóptero, do modelo Bell 206, era operado pela empresa New York Helicopters e caiu por volta das 15h15, no horário local (16h15 em Brasília). Testemunhas registraram o momento em que a aeronave se despedaçou no ar e caiu em queda livre no rio Hudson. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o helicóptero submerso e virado de cabeça para baixo, próximo à orla de Manhattan, próximo a uma torre de ventilação de um túnel entre Nova York e Nova Jersey.>

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local com botes e iniciaram a busca pelas vítimas, mas ninguém sobreviveu. As investigações sobre a causa da queda estão sendo conduzidas pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).>