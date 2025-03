AÇÃO EXCESSIVA

Criança de três anos fica no chão com as mãos nas costas durante abordagem da polícia

Caso aconteceu na cidade de Winter Haven, nos Estados Unidos

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2025 às 11:40

Cena foi flagrada em vídeos que viralizaram nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores da cidade Winter Haven, nos Estados Unidos. Uma criança de três anos negra ficou de barriga para baixo, com as mãos nas costas, no passeio de uma rua, enquanto sua mãe, uma mulher também negra, era abordada por policiais. >

O episódio aconteceu na última quarta-feira (5), mas ganhou atenção nos últimos dias após vídeos que registraram a cena viralizarem nas redes sociais. Após a repercussão negativa, a polícia informou que a abordagem tinha o objetivo de encontrar o marido da mulher, identificada como Mariah Banks, de 27 anos. >

Nas imagens, é possível ver que três agentes participaram da ação. Dois deles estavam próximos à criança e à mãe, e um estava mais afastado, protegendo o perímetro. Tudo começou quando o marido de Mariah, identificado como Godfrey Hercules II, de 29 anos, se envolveu em uma briga no estacionamento de uma loja. Segundo a polícia, o homem estaria com um porte ilegal de arma.>

"Hércules foi localizado na lateral do prédio, onde foi rapidamente apreendido. A mulher, Mariah Banks, de 27 anos, foi orientada a ir para o chão, e ela obedeceu imediatamente", informou a polícia.>

Ainda segundo o órgão, a criança não foi colocada nesta posição, ela teria imitado a mãe. "Sua criança imitou as ações da mãe. Banks foi rapidamente detida. Os policiais imediatamente acalmaram e cuidaram da criança", acrescentou o Departamento de Polícia local. >

Uma pistola semiautomática Diamondback 9mm teria sido encontrada no carro em que estavam Mariah e o marido, afirmou a polícia.>

Nas redes sociais, a abordagem foi considerada excessiva. "Todo policial envolvido deve ser demitido imediatamente! Quem aponta uma arma para uma criança?", escreveu uma pessoa em uma das postagens sobre o caso. Outro disse que "é insano, como alguém poderia apoiar essa merda". Outra pessoa ainda questionou porque os agentes expuseram a criança a essa situação. >