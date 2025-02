SIMÕES FILHO

Policial é acusado de 'plantar drogas' em abordagem e PM investiga; veja vídeo

Policial foi gravado por moradores durante abordagem no último sábado (22) em Simões Filho

Procurada, a PM respondeu que, no sábado, agentes da 22º Companhia Independente (CIPM) prenderam um homem em flagrante. “A ação ocorreu após denúncias de populares sobre a prática ilícita no local. Durante as diligências, equipes do moto patrulhamento abordaram indivíduos e, com um dos suspeitos, encontraram 38 pinos de substância análoga à cocaína e nove porções de substância análoga à maconha”, escreveu a corporação por meio de nota. >