ESTADOS UNIDOS

Estátua de Abraham Lincoln derrete com o calor de Washington

A escultura fica no Camp Barker, em Washington, um campo de refugiados da era da Guerra Civil

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:56

Estátua de Abraham Lincoln Crédito: Reprodução/Redes Sociais/X/@JohnDoranTV

A estátua de mais de 1,8 metro do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln derreteu devido à alta temperatura no fim de semana. A cabeça, pernas, pés e a cabeça da estrutura de cera saíram do lugar. As informações são da BBC.

A cabeça foi a primeira a se deslocar, deixando para trás um arame saindo do pescoço da estátua. Agora, ela está em reparo. Na sequência, as pernas da estrutura escorreram, um pé se transformou em massa e a cadeira afundou no chão.

A escultura fica no Camp Barker, em Washington, um campo de refugiados da era da Guerra Civil que abrigava ex-escravizados e americanos negros libertos, que atualmente é sede de uma escola primária.