Filho de Musk manda Trump calar a boca e dá recado ousado ao presidente

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 07:48

Elon Musk com o filho X ao lado de Trump Crédito: Reprodução

Durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, X Æ A-Xii, de 4 anos, filho de Elon Musk, chamou atenção ao interagir de forma inusitada com o então presidente Donald Trump. Enquanto Musk discursava ao lado do republicano, o menino, conhecido apenas como X, olhou fixamente para Trump e disse: “Você não é o presidente, você precisa ir embora.” >

O presidente, que observou a criança, optou por não reagir à declaração. O vídeo do episódio viralizou nas redes sociais, mostrando ainda o menino emitindo sons como “Shhh” e afirmando: “Eu quero que você se cale.” >

Elon Musk, que vestia um boné preto com a frase “Make America Great Again”, foi nomeado por Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), cargo que lhe concederá plenos poderes para ordenar demissões em departamentos governamentais. O magnata da Tesla e SpaceX conversou com jornalistas durante o evento, enquanto Trump permanecia sentado atrás da mesa presidencial.>

Enquanto discursava, Musk precisou interromper sua fala algumas vezes para tentar distrair o filho. Donald Trump chegou a descrever a criança como alguém com “um QI elevado”. O menino, ora nos ombros do pai, ora sentado no chão, não se intimidou com as câmeras. Em outro momento, X brincou com as orelhas de Musk, antes de ser levado para fora da sala por uma mulher. >