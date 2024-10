ESTUDOS

Fundação abre inscrições para bolsas de estudo em Harvard e Johns Hopkins University

A Fundação Maria Emília, investidora social privada, sem fins lucrativos, com sede em Salvador, está com dois processos seletivos abertos, para bolsas de estudo em mestrados em Saúde Pública nas universidades norte-americanas de Harvard e a Johns Hopkins University.

Na Harvard T.H. Chan School of Public Health, em Boston, serão concedidas até quatro bolsas de estudo de 50%, mais auxílio financeiro. Na prestigiada escola, o programa Master of Public Health (MPH) capacita estudantes a fazerem a diferença em comunidades ao redor do mundo, identificando e abordando as principais questões que afetam a saúde, além de planejarem e liderarem projetos voltados à melhoria da qualidade de vida em diversos contextos, inclusive em regiões com recursos limitados.