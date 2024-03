"HOBBIE FELINO"

Gato artesão 'esculpindo' produtos em argila viraliza nas redes sociais

O vídeo do bichano já conta com 10 milhões de visualizações

Momo, um gatinho encantador, que vive em Chicago, nos Estados Unidos, tem um "hobbie" diferente dos demais felinos de sua raça. Um vídeo que viralizou nas redes sociais aqui no Brasil mostra o bichano "esculpindo" uma caneca em argila com ajuda de sua tutora.

O vídeo em questão foi publicado no X (antigo Twitter). Na gravação, que já conta com mais de 12 milhões de visualizações, o gatinho, com a ajuda de sua tutora, Sophia Renata Pottery, que é ceramista, faz movimento ao redor do objeto que parece "modelar" a caneca.