Greta Thunberg é presa em Londres sob Lei Antiterrorismo durante ato pró-Palestina

Nauan Sacramento
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:28
A ativista ambiental Greta Thunberg, de 22 anos, foi presa pela polícia britânica nesta terça-feira (23), durante uma manifestação no centro de Londres. A detenção ocorreu sob o amparo da Lei Antiterrorismo de 2000, após a jovem exibir um cartaz em apoio a membros do grupo Palestine Action, organização que foi oficialmente banida e rotulada como terrorista pelo Reino Unido em julho deste ano.
O protesto, intitulado "Prisioneiros pela Palestina", ocorreu em frente aos escritórios da Aspen Insurance, na Fenchurch Street. Os manifestantes acusam a seguradora de prestar serviços à Elbit Systems, uma das principais empresas de defesa de Israel.
Thunberg protestava em solidariedade a oito membros do grupo banido Palestine Action, atualmente em greve de fome na prisão. A entidade foi declarada ilegal após episódios de invasão e danos a ativos militares britânicos. Durante a ação, outros dois ativistas foram presos por vandalismo ao mancharem a fachada do prédio com tinta vermelha.
Vejo vídeo de trecho da manifestação que a ativista participava:
Esta não é a primeira vez que a jovem enfrenta problemas com a justiça britânica, mas a aplicação da Lei Antiterrorismo marca um endurecimento significativo na resposta das autoridades às suas atividades.