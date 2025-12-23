Acesse sua conta
Greta Thunberg é presa em Londres sob Lei Antiterrorismo durante ato pró-Palestina

Ativista sueca foi detida por exibir cartaz em apoio ao grupo "Palestine Action", classificado como organização terrorista pelo governo britânico.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:28

A ativista ambiental Greta Thunberg, de 22 anos, foi presa pela polícia britânica nesta terça-feira (23), durante uma manifestação no centro de Londres. A detenção ocorreu sob o amparo da Lei Antiterrorismo de 2000, após a jovem exibir um cartaz em apoio a membros do grupo Palestine Action, organização que foi oficialmente banida e rotulada como terrorista pelo Reino Unido em julho deste ano.

O protesto, intitulado "Prisioneiros pela Palestina", ocorreu em frente aos escritórios da Aspen Insurance, na Fenchurch Street. Os manifestantes acusam a seguradora de prestar serviços à Elbit Systems, uma das principais empresas de defesa de Israel.

Thunberg protestava em solidariedade a oito membros do grupo banido Palestine Action, atualmente em greve de fome na prisão. A entidade foi declarada ilegal após episódios de invasão e danos a ativos militares britânicos. Durante a ação, outros dois ativistas foram presos por vandalismo ao mancharem a fachada do prédio com tinta vermelha.

Vejo vídeo de trecho da manifestação que a ativista participava:

Esta não é a primeira vez que a jovem enfrenta problemas com a justiça britânica, mas a aplicação da Lei Antiterrorismo marca um endurecimento significativo na resposta das autoridades às suas atividades.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Israel deporta Greta Thunberg e mais 170 ativistas de flotilha

Greta Thunberg chama proposta da COP29 de 'completo desastre' e 'sentença de morte'

Greta Thunberg faz postagem e divulga a hashtag "SOS Bahia"

Ativista Greta Thunberg é detida durante manifestação na Alemanha

Influencer que provocou Greta Thunberg é preso por tráfico humano

Tags:

Prisão Palestina Israel Inglaterra Manifestação

