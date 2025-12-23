MUNDO

Greta Thunberg é presa em Londres sob Lei Antiterrorismo durante ato pró-Palestina

Ativista sueca foi detida por exibir cartaz em apoio ao grupo "Palestine Action", classificado como organização terrorista pelo governo britânico.

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:28

A ativista ambiental Greta Thunberg, de 22 anos, foi presa pela polícia britânica nesta terça-feira (23), durante uma manifestação no centro de Londres. A detenção ocorreu sob o amparo da Lei Antiterrorismo de 2000, após a jovem exibir um cartaz em apoio a membros do grupo Palestine Action, organização que foi oficialmente banida e rotulada como terrorista pelo Reino Unido em julho deste ano.

O protesto, intitulado "Prisioneiros pela Palestina", ocorreu em frente aos escritórios da Aspen Insurance, na Fenchurch Street. Os manifestantes acusam a seguradora de prestar serviços à Elbit Systems, uma das principais empresas de defesa de Israel.

Thunberg protestava em solidariedade a oito membros do grupo banido Palestine Action, atualmente em greve de fome na prisão. A entidade foi declarada ilegal após episódios de invasão e danos a ativos militares britânicos. Durante a ação, outros dois ativistas foram presos por vandalismo ao mancharem a fachada do prédio com tinta vermelha.

