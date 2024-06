Herdeira da L’Oréal é a primeira mulher do mundo a acumular meio trilhão de reais

A francesa de 70 anos é herdeira da L’Oréal e tem um patrimônio estimado em US$ 100,4 bilhões, ou R$ 527,1 bilhões, na atual cotação do dólar. Ela ocupa a 15ª posição do ranking de bilionários da Forbes, depois de um incremento de milhões de dólares em sua fortuna, na véspera.

Atualmente vice-presidente do conselho da L’Oréal, a gigante dos cosméticos e beleza, Françoise é filha única de Liliane Bettencourt e neta do fundador da companhia, Eugène Paul Louis Schueller.

Desde 2021, Françoise ostenta o título de mulher mais rica do planeta, segundo a Forbes. Em 2022, a executiva encerrou o ano na 14ª posição do ranking, demonstrando um crescimento constante em sua fortuna. No cenário francês, Françoise se posiciona como a segunda mais rica, atrás apenas de Bernard Arnault, presidente e CEO da LVMH, controladora da marca de luxo Louis Vuitton. Arnault, por sua vez, lidera o ranking global de bilionários, ostentando uma fortuna superior a US$ 209 bilhões.