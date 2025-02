SAÚDE

Homem perde as duas pernas após queimadura evoluir para infecção grave

Max Armstrong acampava com os amigos quando queimou o polegar ao retirar frigideira do fogo

Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 09:36

Max Armstrong acampava com os amigos quando queimou o polegar Crédito: Reprodução/GoFoundMe

O escalador Max Armstrong, de 40 anos, teve as duas pernas amputadas depois de uma queimadura no polegar infeccionar. O caso aconteceu no início de dezembro, em Colorado, nos Estados Unidos. O homem estava acampando com os amigos e queimou o dedo ao retirar uma frigideira do fogo. O ferimento leve evoluiu para uma infecção grave. >

De acordo com o depoimento de Armstrong ao site de financiamento coletivo GoFundMe, o escalador não se preocupou com a queimadura e fez somente a higienização do local. Dois dias após o ocorrido, o tornozelo do norte-americano ficou inchado. >

Ainda no acampamento, o escalador percebeu que as unhas dos pés começaram a ficar roxas. À noite, ele teve uma espécie de delírio febril. Foi quando os amigos levaram Armstrong para um hospital, onde foi confirmado um quadro infecção pela bactéria Streptococcus do grupo A. Nesta mesma noite, ele entrou em coma induzido e ficou desacordado por seis dias. >