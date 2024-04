ALTURA FORA DO COMUM

Influenciador de 2,16m reclama de dificuldade em voos, hotéis e banheiros

O influenciador americano Beau Brown, de 30 anos, é conhecido pela altura fora do comum. O morador de Atlanta tem 2,16 metros e diz que já se acostumou com os olhares e comentários sobre sua altura. O influencer costuma ser parado nas ruas por curiosos para fotos e tem que, geralmente, responder a três perguntas: "Qual é a sua altura? Você joga basquete? Que carro você dirige?". As informações são do Extra.