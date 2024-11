ORIENTE MÉDIO

Israel: Netanyahu demite ministro da defesa do país, Yoav Gallant

A medida foi tomada nesta terça-feira, 5, após meses de discordância pública entre os dois sobre o curso da guerra

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demitiu seu ministro da defesa, Yoav Gallant, em um momento em que o país continua a travar guerras em Gaza e no Líbano, além de troca de ataques com o Irã.

A demissão pode ter impactos abrangentes na guerra de várias frentes de Israel e nos esforços dos EUA para acabar com o conflito. O ministro da defesa vinha atuando como uma âncora do relacionamento com os americanos e o maior defensor dos esforços do governo Biden para chegar a um cessar-fogo em Gaza.