Italiana conhecida pelo bordão 'attenzione pickpocket' é roubada

Conhecida no mundo inteiro por alertar os turistas na Itália pelos roubos e furtos com o bordão "attenzione pickpocket", a vereadora Monica Poli foi roubada na cidade. Segundo o jornal veneziano Corriere Del Veneto, a italiana não conseguiu evitar que fosse vítima dos crimes que estava combatendo e mostrando para todos.

No momento do assalto, Monica estava com o celular na mão, distraída, quando teve o aparelho levado pelo assaltante. Ela, que faz parte do movimento "Cittadini Non Distratti" (Cidadãos Atentos), ainda não se pronunciou sobre a situação.