VENEZUELA

Itamaraty faz alerta de segurança para brasileiros após protestos contra Maduro

Protestos eclodiram em Caracas e em outras regiões do país

O Ministério das Relações Exteriores fez um alerta nesta segunda-feira, 29, para que brasileiros que estejam na Venezuela ou tenham viagens programadas ao país evitem aglomerações e permaneçam cientes dos riscos. Após a reeleição de Nicolás Maduro, questionada pela comunidade internacional, protestos eclodiram em Caracas e em outras regiões do país.

Conforme as recomendações do Itamaraty, os brasileiros devem se manter atualizados sobre a segurança nas áreas onde se encontram por meio de páginas oficiais. "O Itamaraty recomenda evitar aglomerações e estar ciente dos riscos presentes em determinadas regiões", diz a nota.

O dia após às eleições presidenciais foi marcado por manifestações de caráter espontâneo em várias regiões da capital Caracas e outras cidades do interior do país. Manifestantes protestaram contra a reeleição de Maduro - cuja credibilidade do processo eleitoral é questionada por dezenas de países -, pedindo por transparência na contagem e acusando o governo regente de fraudar o processo.