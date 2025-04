AJUDOU COM DINHEIRO

J.K. Rowling comemora decisão britânica que define mulher pelo sexo biológico

Suprema Corte do Reino Unido estabelece interpretação que pode restringir direitos de mulheres trans

A escritora J.K. Rowling celebrou publicamente a decisão da Suprema Corte britânica que definiu o conceito de mulher com base no sexo biológico. "Eu adoro quando um plano dá certo", publicou a autora de "Harry Potter" em sua conta no X (antigo Twitter), acompanhando a mensagem com as hashtags "suprema corte" e "direitos das mulheres". A postagem incluía uma foto dela fumando um charuto e tomando um drink. >