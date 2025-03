IGREJA CATÓLICA

Papa Francisco recebe alta após 38 dias internado: 'Obrigado a todos'

Pontífice falou com fiéis na manhã deste domingo (23)

Após 38 dias internado, o papa Francisco recebeu alta e falou com os fiéis neste domingo (23). Na sacada do Hospital Gemelli, o pontífice saudou a multidão. "Obrigado a todos", disse. >

Em meio à multidão, Francisco reconheceu uma senhora, Carmela, que todas as quartas-feiras participa da Audiência Geral para lhe entregar um maço de flores: “E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa”, disse ainda o Papa do 5º andar do Hospital, e não do 10º, onde estava internado, justamente para ficar mais próximo dos fiéis, como pediu o pontífice.>